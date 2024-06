Spaccio di cocaina in campagna: arrestata coppia • Terzo Binario News

Spacciavano cocaina nella campagna romana, lontani da occhi indiscreti. Quel posto ritenuto sicuro, però, è stato scardinato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palestrina, che hanno arrestato un uomo e una donna.

L’indagine, avviata a febbraio a seguito del controllo di un acquirente, ha permesso di accertare l’esistenza di un diffuso fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti radicato in una località del Comune di San Cesareo. Gli indagati sono gravemente indiziati di aver illecitamente operato all’interno di un’area rurale, dove si concretizzavano assidue cessioni di sostanza stupefacente durante l’arco di tutta la giornata.

Nel corso delle indagini i militari hanno segnalato, a riscontro dell’attività investigativa, quattro assuntori per violazione della legge sugli stupefacenti, con il conseguente sequestro di sostanze (cocaina e hashish). L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Palestrina, ha consentito alla Procura della Repubblica di Tivoli di richiedere ed ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare per i due indagati, uno dei quali associato in carcere; la donna, al momento, è agli arresti domiciliari.

La Procura di Tivoli, in una nota, intende sottolineare la costante azione di prevenzione e repressione dei carabinieri nel contrasto ai fenomeni criminali del territorio.