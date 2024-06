Lite per viabilità sfocia nel sangue: accoltellato 52enne ad Aranova • Terzo Binario News

Una lite per la viabilità sfociata nel sangue, con un polacco di 52 anni raggiunto da sei fendenti (uno alla mano sinistra, due alla schiena, tre al torace). Questo quanto avvenuto intorno alle 13 di oggi, 15 giugno, in via del Fontanile di Mezzaluna, ad Aranova.

Diverse, infatti, le segnalazioni giunte al 112 e che indica un uomo accoltellato in strada. Ma cosa è accaduto? Il 52enne è a bordo della sua auto, insieme alla moglie, una connazionale e coetanea. La vittima racconta di essere seguita per una decina di minuti sull’Aurelia da una Fiat Panda (color grigio) con all’interno tre persone, due uomini e una donna.

Non è chiaro il motivo di questo inseguimento, forse è successo qualcosa prima, una diverbio stradale come ne accadono. Sta di fatto che su via del Fontanile di Mezzaluna, all’altezza di una rotatoria, la Panda chiude la vettura che ha al proprio interno i due cittadini dell’Est Europa. Uno dei tre soggetti, a quel punto, colpisce con il coltello per sei volte il 52enne. La lama, non essendo molto lunga, non provoca ferite profonde e non raggiunge organi vitali.

La Polizia si è messa subito sulle tracce della Panda, fuggita in direzione Fregene. L’accoltellato, trasportato al Policlinico Agostino Gemelli e non in pericolo di vita, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico alla mano sinistra, visto che la ferita provocata dalla lama ha interessato i legamenti.

c.b.