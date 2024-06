Adozione del cuore urgente per Sharo • Terzo Binario News

Sharo è nato nel 2016 in una triste città del Sud.

E’ di taglia piccola, pesa solo 9 Kg ed è entrato in canile nel 2020.

Abbandonato, deluso, scacciato dall’indifferenza e dall’ignoranza di chi doveva proteggerlo.

Quando è entrato aveva una zampa con i bigattini e gli è rimasta piegata, ha la zampetta anteriore offesa.

Cammina, ma la vita sul cemento sempre bagnato e duro per lui è ancora più difficile e avrebbe veramente bisogno di essere tirato fuori.

La sua giovane esistenza è stata annullata da una vita non vita.

Sharo aveva solo solo 2 anni quando è entrato in questo mega canile e qui non è valsa a nulla la sua dolcezza, a nulla i suoi sorrisi.

Qui è stato dimenticato.

Vive da 5 anni sempre chiuso in un box di cemento, senza uscite, senza contatti.

Un piccolo tesoro di 9 Kg chiuso H24 in un box di cemento con cani più grandi di lui .

Abbiamo però i suoi occhi. Immensi.

La speranza non è ancora finita. Possiamo dargliela noi .

Ci vogliono cuori grandi grandi, amore sconfinato. Ma Sharo vi ripagherà con tutta la gioia e l’amore racchiusi nel suo piccolo cuore immenso.

Il suo posto è in una casa, su un cuscino, circondato da coccole e attenzioni.

Con la felicità di passeggiate sull’erba morbida, che non ha mai più visto e la gioia di sapere che lui, anche se piccolo, non è stato dimenticato, c’è ancora un posto per lui nella vita.

SALVIAMO QUESTO PICCINO.

Si trova in Calabria in un canile di circa 2000 cani, arriva ovunque.

Dopo iter serio di adozione.

Francesca 3209391240

Roberta.pe9@gmail.com