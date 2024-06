Militanti di Militia Christi imbrattano vasi arcobaleno • Terzo Binario News

Sono stati imbrattati dai militanti di Militia Christi i vasi con i colori della bandiera arcobaleno posizionati a piazza dell’Esquilino dal Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale per salutare il Roma Pride che ha sfilato in città a

“I cittadini dell’Esquilino e la comunità Lgbtqia+ si sono svegliati con i vasi imbrattati, un modo per dire NO al Pride. Da tre anni salutiamo il passaggio del Pride con i vasi rainbow in segno di amicizia e vicinanza alla comunità Lgbtqia+ – ha dichiarato L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi – Un simile atto non era mai successo. Si tratta di un gesto vile compiuto di notte, figlio di un clima che si sta inasprendo ma che respingiamo con forza. Il personale del Servizio Giardini è già al lavoro per ricoprire le scritte”.