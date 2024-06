Cassonetti in fiamme al Quartiere africano • Terzo Binario News

L’incendio in via Lago Tana

Cassonetti in fiamme al Quartiere africano. A bruciare i contenitori della raccolta della carta dell’Ama. Il tutto è avvenuto alle 3 in via Lago Tana.

Diverse le segnalazioni al 112 da parte di alcuni residenti. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roma Parioli e i Vigili del fuoco, già presenti sul posto per le operazioni di spegnimento. Indagini da parte dei militari dell’Arma, per stabilire la natura del rogo.