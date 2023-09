XIV Drappo dei Comuni a Tolfa, la Miss 2023 è Chiara Boschi di Manziana • Terzo Binario News

La giuria popolare ha scelto la tolfetana Denise Boschi al termine di una serata in cui bellezza, moda, danza, musica e tradizione sono state protagoniste. Domani le due sfide con i cavalli

di Cristiana Vallarino

Bellezza, moda, danza, musica e tradizione sono state protagoniste della serata che Tolfa ha dedicato al concorso Miss Drappo 2023, venerdì sera all’anfiteatro della villa comunale, gremito come sempre in queste occasioni.

Ad indossare la corona di Miss Drappo, in base alla decisione dai giurati, quest’anno è stata la ragazza di Manziana, Chiara Boschi, diciottenne, nel cui futuro vede la toga da avvocato. Sua coetanea la reginetta votata dalla giuria popolare: la rappresentante di Tolfa, Denise Fracassa, prossima studentessa universitaria di scienze della formazione.

Organizzata con la collaborazione della Fidapa sezione Tolfa e presentata da Anna Maria Fedeli, la manifestazione si era aperta all’insegna del romanticismo d’antan, grazie ai costumi e alle coreografie stile ‘800 della Vittoria Accademia Dance. Poi si sono susseguite le uscite delle otto ragazze, dai 17 ai 29 anni, portacolori dei paesi che domenica si sfideranno nella corsa per il XIV Drappo dei Comuni, in costume (il primo ingresso indossando anche catane e zaini del laboratorio artigiano Bartolozzi), vestite casual e, poi – grazie agli splendidi capi forniti dal partner del concorso “Valore Sposi Atelier” – in abiti eleganti e da sposa. A scortarle nella discesa dei gradini dell’anfiteatro si sono alternati cinque mister tolfetani: Gioele Calderari, Michael Crespi, Riccardo Curi, Mirko Mocci e Giorgio Curi.

Sul palco si sono esibiti giovanissimi e talentuosi cantanti: la JS Band, ovvero Alex Compagnucci (voce), Mattia Cerulli (Basso) e Riccardo Izzo (Chitarra). Il trio di diciottenni è nato in occasione di un talent della loro scuola, l’istituito Marconi di Civitavecchia e per loro era la prima esperienza davanti a un pubblico così numeroso. Bella voce anche quella dell’appena undicenne Alessia Bastianini che, oltre a ballare e far parte della locale banda musica “Verdi”, da un paio d’anni canta, sotto la guida di Max Petronilli.

A dare ritmo alla serata le due performance – come sempre di alto livello – delle scuole tolfetane Asd Centro Danza di Letizia Costantini e Centro Artistico Balletto di Tolfa di Marilena Ravaioli (anche lei scatenata tra le sue ragazze).

Simpatica l’uscita dei bambini, pure loro vestiti eleganti (coordinati da Daniela Morra) che dopo aver lasciato volare i palloncini hanno distribuito le schede per voto del pubblico.

A decidere per la reginetta 2023 è stata invece la giuria, presieduta da Anna Graziano, per Valore Spose Atelier di Civitavecchia (coadiuvata nell’assistere le miss dalle referenti di Verona e Torino). Con lei, madrina della serata, la miss giuria popolare 2022 Morgana Nuccio, sempre vestita da Valore Sposi come pure l’altro giurato, e ospite d’onore, Federico Gerolin di Ceveteri, in concorso per Mister Italia 2023. Poi c’erano la presidente Fidapa Tolfa Giuseppina Esposito, le insegnanti di danza Letizia Costantini e Marilena Ravaioli, l’ideatrice di Miss Ladispoli Alessandra Fattoruso, il presidente della Pro Loco Felice Tidei, la giornalista professionista Cristiana Vallarino e Sara Ciambella, in rappresentanza del team delle estetiste-parrucchiere de “La Rosa del Deserto” di Paola Torroni che ha curato l’immagine delle concorrenti. Scrutatore della votazione Simone Gobbi, del team Drappo. Team di cui fanno parte volenterosi volontari al lavoro da mesi per confezionare tutti gli appuntamenti.

Al momente di consegnare fasce e corone sul palco è salita la sindaca Stefania Bentivoglio, la quale ha ricordato come il concorso di bellezza sia stato aggiunto relativamente di recente al calendario delle manifestazioni di Sant’Egidio, storicamente caratterizzate, da almeno 200 anni, dalle corse di cavalli. Come quelle che domani animeranno la mattina e il pomeriggio del centro del paese, lungo la pista in terra che è stata allestita oggi su Viale D’Italia e che sparirà lunedì mattina.

Il V Drappo degli anelli vede sfidarsi i rioni Sughera, Poggiarello, Lizzera, Cappuccini, Casalaccio, Rocca, Battaglione, dalle 10,30. A contendersi, alle 16, il XIV Drappo dei Comuni, i fantini assegnati agli otto cavalli, così abbinati ai paesi: Allumiere, Silbomba; Canale Monterano, Bosea da Clodia; Ladispoli, A Beru Mia; Manziana, Dory Lady; Oriolo Romano, Butterfly; Santa Marinella, Don Peppe di Cavoi; Tarquinia, Spoon River; Tolfa, Chilivanesu.

Il giovedì era invece stato dedicato alla processione, con l’accompagnamento della banda “Verdi” e il lancio dei globi aerostatici.

L’organizzazione ci tiene a rendere nota, per questa o future edizioni, la mail di riferimento: drappodeicomuni@gmail.com.