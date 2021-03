WindTre a Ladispoli assente da una settimana - Terzo Binario News

L’interruzione alla cabina in zona Miami ma la riparazione non riesce: niente dad per i ragazzi né smart working, uffici paralizzati

Centinaia di utenze a Ladispoli, ma non solo, sono bloccate dalle prime ore del 26 febbraio ad oggi, senza soluzione di continuità, dal perdurare di condizioni di interruzione del servizio internet causa guasto centralizzato in città, del quale a distanza ancora di 7 giorni il gestore non è riuscito a venire a capo. E i cittadini sono furiosi.

La situazione si sviluppa in un contesto di particolare gravità, dove le esigenze di poter disporre di una connessione internet per espletare lo smart working quotidiano, necessario al lavoro in epoca di pandemia e limitazioni agli spostamenti, la fruizione di qualsiasi servizio pubblico o meno in modalità remota, le attività ricreative o di video-streaming, nonché la gestione sempre più diffusa di sistemi domestici domotizzati, non possono di certo essere penalizzate per un così lungo lasso temporale.

Gli utenti che hanno scritto a Terzobinario lamentano “danni ed insofferenza sempre maggiore per l’eccessivo protrarsi dell’anomalia, circostanza aggravata poi da uno scarso servizio di supporto offerto dal gestore, che non è più in grado di fornire una concreta ed univoca indicazione sulle tempistiche di risoluzione del grave disservizio”.

Il danno risulta alla cabina situata al quartiere Miami ma la riparazione a quanto pare non riesce, visto che chi ha attivato il servizio della fibra ottica viaggia appena a 0,2 kB.