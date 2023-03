Windsurf, alla Lni Civitavecchia prima regata zonale IQ Foil • Terzo Binario News

In acqua 23 “tavole volanti” tra Youth Senior e Junior: medaglie per molti giovani atleti locali e di Bracciano

di Cristiana Vallarino

Ancora un weekend superaffollato per la Lega Navale di Civitavecchia: dopo essere stata sede di una regata windsurf del Campionato Techno 293 la scorsa settimana, la sezione di lungomare Thaon de Revel ha infatti ospitato ieri ed oggi la prima regata zonale delle IQ Foil, categorie Youth Senior e Junior.

Ora c’è un regolamento per le prove con queste tavole che sembrano letteralmente volare sull’acqua, ormai diventate disciplina olimpica.

“E’ stato un bell’impegno per la sezione, che ha accolto 23 atleti, provenienti da club del Lazio ma non solo, i loro team e accompagnatori, ma ne è valsa la pena” il commento del presidente Dario Iacoponi, ieri pomeriggio, dopo le premiazioni che hanno siglato la kermesse.

Col microfono il presidente Dario Iacoponi, da sinistra l’assessore Iacomelli e Piendibene

Premiazioni a cui hanno preso parte l’attuale assessore comunale allo sport Matteo Iacomelli e anche Marco Piendibene, il quale, oltre che pluripremiato windsurfer, è stato anche lui assessore: una doppia presenza a conferma di quanto lo sport non sia divisivo.

Podio Junior femminile tutto Lni Civitavecchia

In acqua sono scesi 15 Youth Senior (Under 19) e 8 Junior (U17). A salire sul podio diversi giovani atleti della locale Lni, allenati da Daniele Guzzone e Emanuele Arciprete. Fra questi Alice Evangelisti che, nel giorno del suo quindicesimo compleanno, si è regalata un primo posto nella classifica Junior femminile. Insieme alle sue compagne della Lni cittadina: Elisa Del Duca, seconda, e Lucrezia Piccolo, terza. Nel gruppo dei più giovani, il podio maschile ha visto ancor due ragazzi locali: Davide Terzaroli e Luca Traversi.

Fra i Senior, sul gradino più alto è salito Mattia Saoncella, da Torbole, seguito dal civitavecchiese Nico Pettinari e Tiberio Riccini, da Bracciano. A guidare la classifica femminile Carola Colasanto, seguita da Anita Soncini (Bracciano) e da Giulia Vitali, Lni Civitavecchia.

Per le nuove leve del windurf cresciute nella sezione della Lega Navale civitavecchiese ennesima conferma della loro bravura. Che avranno modo di dimostrare ancora nei prossimi impegni di stagione che li porteranno in giro per l’Italia.