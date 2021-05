Whisky, cagnolone trascurato, recuperato da Fareambiente Cerveteri - Terzo Binario News

Sequestro e sanzione per il padrone, accusato di mala custodia

“Anche i cani hanno una loro dignità. E forse è un concetto difficile da comprendere per chi non la rispetta ma a chiunque altro basterebbe osservare queste foto per capire come non dovrebbe essere tenuto un compagno a quattro zampe.

Un cane costretto a camminare con difficoltà su strati di pelo incrostato, emarginato dal mondo che lo circonda perché praticamente impossibilitato a vedere (il muso che vedete in foto è stato liberato dagli agenti) ed invisibile al mondo stesso perché se non fosse stato ritrovato vagante dai nostri agenti oggi chissà per quanto tempo ancora avrebbe vissuto in questo modo ignobile.

Si fa fatica a pensare che un cagnolone ridotto in questo stato possa aver ricevuto le cure, le premure, le attenzioni minime e il contatto umano di cui necessitava, anzi che meritava, eppure concediamo il beneficio del dubbio al suo padrone.

Dove invece non abbiamo potuto, né voluto, transigere è sul benessere del cane, che per tale ragione è stato sequestrato e portato via dall’ambiente in cui viveva dopo che al suo padrone è stata elevata più di una sanzione per la sua malcustodia.

Adesso Whisky, così si chiama questo cucciolone, verrà tosato e riportato al suo splendore, ma per ora ci accontentiamo dei suoi occhi luminosi color caramello che finalmente liberi dal pelo sporco che li imprigionava potranno affacciarsi sulle persone che se ne occuperanno per ringraziarli con uno sguardo colmo di gratitudine, che non ha bisogno di parole per essere compreso”.

Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri