Weekend agrodolce per la "Pallacanestro Dinamo Ladispoli", il resoconto delle gare • Terzo Binario News

Weekend agrodolce per la Dinamo.

Nel lungo weekend appena trascorso, all’amarezza causata dalla prima sconfitta della squadra di punta Dinamo, la Mistercucina di coach Crocicchia impegnata nel campionato di serie D, ci si puo’ riconsolare con le eccellenti prestazione degli Under14 e 15 Gold targate MA Supermercati dei coach Acconciamessa.

I ragazzi della serie D perdono infatti l’imbattibilita’ contro Algarve per 61-71, ma comunque mantengono il primato in condivisione proprio con Algarve e SS Lazio. A 5 minuti dalla fine, dopo una partita sempre sotto di pochi punti, erano anche sul +3, ma l’Algarve ha dimostrato di essere un’ottima squadra e ha saputo subito reagire alla grande, rimettendo al testa avanti e mantenendo il vantaggio, poi ulteriormente incrementato, fino alle battute finali. La prestazione e’ stato comunque confortante, la Dinamo ha certamente dimostrato che puo’ giocarsela con tutte e l’obiettivo playoff, nonostante la scaramanzia dei manager Dinamo, e’ certamente perseguibile, sfidante ma non impossibile, altro che salvezza.

Le note dolci pero’ arrivano dalle Giovanili: gli Under 14 hanno mostrato segni di netta ripresa dopo la prima impacciatissima partita di campionato, sfoderando un buonissima prestazione sia a livello individuale che collettivo contro i bravissimi ragazzi dell’Alfa Omega di Ostia, giocandosela alla grande fino alla fine o quasi, ovvero perdendo solo all’ultimo quarto quando alcune opinabili decisioni arbitrali hanno eliminato per falli alcuni dei Dinamos piu’ in forma.

Gli Under 15 invece hanno espugnato il Pala Male di VIterbo, in una partita equilibrata con un primo quarto punto a punto. Nel secondo quarto la squadra ha mostrato un ottimo piglio con una difesa aggressiva, caratteristica che è un marchio di fabbrica Dinamo. Difesa che ha permesso di dare uno “strappo” per ottenere un piccolo bottino che i ragazzi sono stati bravi a mantenere per tutto il terzo quarto. Nel periodo finale tutto sotto controllo, fino a chiudere con il punteggio di 70 a 59 .

Questo il commento rilasciato a caldo da Mike Masciarelli, il team manager che ha accompagnato le squadre in trasferta: “Siamo tutti molto soddisfatti, i campionati Gold sono una sfida importante per una societa’ giovanissima come la nostra, e’ gia’ un ottimo risultato poter prenderne parte, se poi riusciamo a farlo come in questo fine settimana e’ il massimo. Merito della societa’, dei coach, dei ragazzi soprattutto e ovviamente dei genitori che li seguono. Stiamo lavorando molto anche sugli Under 17, perche’ e’ da loro che ci aspettiamo di prendere le prossime risorse per la prima squadra. Stiamo cercando di diffondere la “Dinamo Culture”, che vediamo crescere di giorno in giorno nei nostri giovanissimi, spirito di sacrificio, disponibilita’ e voglia di imparare, solo cosi si ottengono miglioramenti individuali e progressi di squadra.” In bocca al lupo a tutti i Dinamos.