Volo da 5 metri nella scarpata, 3 ragazzi salvati dai pompieri alla Cecchignola • Terzo Binario News

Durante la notte alle ore 00:30, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato in via della Cecchignola la squadra VF dell’Eur 11/A, supportata dall’Autoscala AS/11, a seguito di un grave incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura con a bordo tre giovani è uscita dalla carreggiata, precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa cinque metri.

Giunto sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha immediatamente prestato soccorso agli occupanti del veicolo. Due dei ragazzi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, mentre il terzo, rimasto all’interno dell’autovettura completamente capovolta, ed è stato estratto in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Successivamente, il ferito è stato immobilizzato sulla barella e recuperato mediante l’utilizzo dell’Autoscala, che ha consentito il trasporto fino al piano stradale, dove è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso. I tre ragazzi sono stati trasportati al più vicino ospedale.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche le Forze dell’Ordine per gli accertamenti di competenza.