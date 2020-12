"Volevo fare un regalo a mia madre": 19enne ruba due collane in gioielleria - Terzo Binario News

“ Volevo fare un regalo a mia madre per il suo anniversario di matrimonio”. Questa la giustificazione che un 19enne romano ha dato agli agenti del VII Distretto San Giovanni insieme a quelli del commissariato Appio, intervenuti a seguito della segnalazione al NUE 112 del proprietario di una gioielleria in via Appia Nuova che aveva sorpreso il giovane nascondere un espositore, con due collane, sotto la giacca.

E’ successo ieri mattina. Il giovane, si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale con la scusa di voler fare un regalo alla madre. Quando poi si è trattato di perfezionare l’acquisto dei monili in oro scelti, il giovane profittando del momento di distrazione del proprietario, si è infilato sotto la giacca, l’ espositore con due collane del valore di 1200 euro.

L’esercente, tuttavia, accortosi dello strano movimento del ragazzo, che nel frattempo si è rifiutato di restituire i gioielli, ha segnalato l’accaduto al NUE 112. Al loro arrivo i poliziotti recuperate entrambe le collane, una delle quali finita in terra e acquisita la testimonianza del gioielliere, hanno arrestato K.D., con precedenti di polizia a suo carico, per tentato furto aggravato.