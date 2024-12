“Voci per l’Immacolata”, la Filarmonica di Civitavecchia a sostegno di Telethon • Terzo Binario News

Si terrà l’8 Dicembre alle 18.30 presso la Chiesa di San Francesco di Paola un evento inedito dal titolo “Voci per l’Immacolata”.

Organizzato a scopo benefico a favore di Telethon, in sinergia tra l’Associazione Filarmonica di Civitavecchia e la Coordinatrice Telethon per la zona di Civitavecchia e litorale Lazio nord Anna Battaglini, l’evento vedrà protagonista il coro della Filarmonica di Civitavecchia ed i Cori di voci bianche Primavera e Note Colorate.

Come ormai di consuetudine la Filarmonica, diretta dal Maestro Schioppa, ogni anno nel periodo di Natale, si presta con gioia per cantare a favore della raccolta fondi di Telethon per la ricerca delle malattie genetiche rare dedicando a questo scopo il suo concerto natalizio “Note di Natale” che invece quest’anno vedrà impegnata nuovamente fra pochi giorni, il 14 dicembre prossimo, la Filarmonica in un altro progetto a scopo benefico a favore dell’Associazione ISPK.

Ottima riuscita della prima iniziativa a favore della Fondazione Telethon a Civitavecchia.

E a proposito di Teethon, la Sala Convegni dell’Autorità di Sistema Portuale, gentilmente concessa come ogni anno, ha ospitato “Un’ora per la Ricerca” XI edizione, dove la Dott.ssa Silvia GASPARINI (Collaboratrice di Ricerca Fondazione Telethon nel progetto Patogenesi della Sindrome di Rett) ha illustrato l’importanza di sostenere la Ricerca Scientifica, specialmente la ricerca di base, che gradino dopo gradino, sale alla ricerca traslazionale, per giungere agli studi clinici terapeutici, punto d’arrivo dell’intero percorso di ricerca, processo lungo e delicato in cui la cura viene sperimentata su gruppi di pazienti, allo scopo di valutarne la sicurezza e l’efficacia.

Tutti i dipendenti dell’A.d.S.P. hanno dato il loro contributo come pure i partecipanti, ricevendo il nuovo prodotto solidale “Cuoricini di cioccolato fondente o latte nello scrigno, ognuno con una dolce dedica”.

I Ragazzi dell’I.I.Stendhal hanno accolto gli ospiti e i piccoli della I.C. De Curtis, sotto l’attenta guida della Maestra Laura Gurrado hanno allietato l’intera Autorità con le loro deliziose canzoni, piene di gioia, Maura Bonomo, giovanissima cantante, ma fedelissima all’evento, si è esibita conquistando il pubblico.

Numerosi i Punti di Raccolta dei Cuoricini:

NEGOZIO BENETTON Corso Marconi n.47

VLOGGING TOUR Piazza Calamatta n.21

BNL Civitavecchia Largo C.B.C. di Cavour n.13

AVIS COMUNALE CV Ospedale S.Paolo Civitavecchia

AUSER CV Via S. Barbara n.5/7

PALESTRA VIP Largo G. De Dominicis

PALESTRA ADS ULIVETO Via S. Barbara n.9

VAPOFORNO CAMPO DELL’ORO Viale A. De Gasperi

PROLOCO CV – DOLCE E SALATO Piazza Fratti

SEGUITE IL NOSTRO SITO DOVE VERRA’ AGGIORNATA LA MAPPA DAL 7 DICEMBRE

I prossimi eventi: XIII Trofeo Fondazione Telethon 8 dicembre Porto di Civitavecchia

X Edizione Concerto – Filarmonica di Civitavecchia – Voci per l’Immacolata

II edizione La Ricerca che Salva – Fiumicino.