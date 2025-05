Alla Lega Navale di Civitavecchia una giornata di pesca in mare per ragazzi diversamente abili • Terzo Binario News

Alla Lega Navale Italiana – Sezione di Civitavecchia si è svolta un’iniziativa davvero speciale, all’insegna dell’inclusione e dell’amore per il mare. In collaborazione con GRUPPO PESCA SENZA BARRIERE, coordinati dal presidente Mauro Campidonico, è stata organizzata, sabato mattina, un’uscita in barca per una battuta di pesca con la canna, dedicata a 10 ragazzi diversamente abili.

I giovani partecipanti, emozionati e sorridenti, sono saliti a bordo di 20 imbarcazioni a motore messe a disposizione dai circoli nautici “La Buca di Nerone” e “Il Cormorano”, gli Amici della pesca, Nettuno. Le barche li hanno condotti al largo per vivere l’esperienza della pesca in mare aperto. Alcuni di loro hanno persino potuto provare l’emozione di guidare l’imbarcazione, assistiti dai comandanti, vivendo un momento indimenticabile.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Lega Navale di Civitavecchia, Dario Iacoponi, e dal responsabile del bacino, Mauro Abbondanza, che hanno messo a disposizione l’intera struttura e il supporto della Sezione per rendere possibile l’iniziativa.

Al rientro, intorno alle ore 12, ad attendere i ragazzi in banchina c’erano il Sindaco Marco Piendibene, con la fascia tricolore, e l’Assessore Alessi. Dopo i calorosi saluti e le strette di mano a tutti i partecipanti, non è mancata la classica foto di rito a testimoniare una giornata straordinaria.

«Iniziative come questa si ripeteranno – ha dichiarato il Presidente Iacoponi – perché la Lega Navale di Civitavecchia è sempre attenta al sociale e pronta a offrire il proprio contributo. Non ci tireremo mai indietro quando si tratta di regalare sorrisi ed esperienze indimenticabili a chi ne ha più bisogno»,

Testo a cura di Andrea Riccobello.