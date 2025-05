Alessandro Borghese a Ladispoli per "Quattro ristoranti": "Ci andavo a pescare" • Terzo Binario News

“Il litorale romano lo conosco bene! Con mio papà andavo a Ladispoli a pescare, a Fregene ho trascorso tante estati da ricordarne ancora i dettagli. E poi le telline di Passoscuro…

Ho alcune foto di me, in varie età, sulla spiaggia con i miei genitori. Oggi sono proprio qui per raccontare dove va un romano a mangiare del buon pescato a solo un’ora dal Colosseo (traffico permettendo!). Il litorale romano è la fusione perfetta tra bellezze naturali, storia del cinema e, soprattutto, buon cibo.

Negli anni ’50, personaggi come Fellini, Mastroianni o Pier Paolo Pasolini venivano qui a gustarsi spaghetti con le vongole o con le telline appena pescate, frittura di paranza, cruditè e tutto il pescato del giorno cucinato nei modi più diversi. Ma che tipo di cucina propongono oggi i ristoranti all’interno degli stabilimenti balneari? Offrono ancora piatti semplici o preferiscono presentazioni più elaborate? Cucinano solo piatti classici o cercano di proporre qualcosa di nuovo? Sono qui per scoprirlo!”

Così Alessandro Borghese in un post social