Caos in consiglio, Per Ladispoli: "Al fianco di Grando per evitate teatrini vergognosi" • Terzo Binario News

“Il gruppo consiliare ” Per Ladispoli” esprime pieno e convinto sostegno al Sindaco Alessandro Grando per quanto accaduto durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale.

Riteniamo intollerabile che la massima Assise cittadina venga trasformata da alcuni consiglieri in un’arena di aggressioni verbali, insulti personali e atteggiamenti intimidatori, indegni del ruolo istituzionale che si è chiamati a ricoprire. I comportamenti messi in atto dai consiglieri Garau e Ciarlantini non solo rappresentano una grave mancanza di rispetto verso il Sindaco, ma offendono l’intera comunità di Ladispoli.

Condanniamo con fermezza ogni tentativo di sabotare il confronto democratico con urla, offese e provocazioni. Questo non è fare opposizione, è svilire le istituzioni.

La nostra idea di politica è fondata sul rispetto, sulla responsabilità e sull’impegno per il bene comune. Per questo motivo, continueremo a sostenere con determinazione il lavoro del Sindaco e della maggioranza, a partire dalle battaglie fondamentali per il diritto alla salute e alla dignità dei cittadini.

A chi sceglie il rispetto e il confronto tendiamo la mano, a chi invece cerca solo lo scontro, mostreremo la nostra fermezza.

Siamo e resteremo al fianco del Sindaco Grando per garantire che il Consiglio Comunale resti un luogo di confronto civile, non un palcoscenico per teatrini vergognosi”.

Il capogruppo Riccardo Rosolino.