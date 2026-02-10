"Viva Sofia": per 200 studenti di Civitavecchia il corso di primo soccorso della Misericordia • Terzo Binario News

Si svolgerà nel mese di febbraio il Corso di Primo Soccorso rivolto agli studenti degli istituti Calamatta, Stendhal e Baccelli di Civitavecchia.
Gli incontri si terranno dalle ore 9 alle 11 il 10 febbraio presso il Calamatta (via Antonio da Sangallo 3), l’11 febbraio allo Stendhal (via della Polveriera 28) e il 12 febbraio al Baccelli (via Leopoli 16).
Il corso, noto anche come “Viva Sofia”, è un’iniziativa gratuita che coinvolgerà circa 200 studenti, con l’obiettivo di fornire le conoscenze di base sulle manovre salvavita.
L’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità della Dirigente scolastica Lion Giovannina Corvaia e al contributo del Presidente della Misericordia di Santa Marinella, Lion Stefano Di Stefano, che svolgerà il ruolo di formatore.
Alberto De Angelis
Presidente Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host