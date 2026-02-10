Le farmacie Csp di Civitavecchia aderiscono alla raccolta del farmaco • Terzo Binario News

Sono la Cisterna e la Boccelle

Anche le Farmacie comunali del gruppo CSP srl “Cisterna” e “Boccelle” aderiscono alla Giornata di Raccolta del Farmaco che si terrà dal 10 al 16 febbraio 2026, l’iniziativa solidale promossa dal Banco Farmaceutico giunta alla sua 26esima edizione.

Come noto, Banco Farmaceutico raccoglie e recupera medicinali da donatori e aziende per consegnarli ad oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà.

L’iniziativa, che coinvolge farmacie e volontari in tutta Italia, mira a raccogliere farmaci da banco per sostenere persone e famiglie in difficoltà sanitaria, supportando oltre 2.000 enti assistenziali. L’obiettivo è superare i risultati del 2025, coinvolgendo almeno 6.000 farmacie e aumentando la partecipazione dei cittadini.

Partecipare ? semplice: basta recarsi alla Farmacia “Cisterna” in Viale Palmiro Togliatti 12 e/o “Boccelle” in Via Ezio Maroncelli c/o il centro commerciale IperCoop e lasciare il farmaco che si desidera donare. Ogni farmaco donato è un gesto di solidarietà che può davvero cambiare la vita di chi ne ha bisogno: il contributo di ognuno può trasformarsi in salute, speranza e sostegno concreto per chi oggi si trova in difficoltà.

I farmaci raccolti verranno distribuiti agli enti caritativi del territorio.