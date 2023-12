"Viva Sofia", il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano organizza il corso di primo soccorso agli asili nido comunali • Terzo Binario News

Il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano (nella figura della Presidente Sara Fresi, dei coordinatori Gianfranco Ciatti, Claudio Saladini e con la collaborazione di Rosella Iacomelli) ha organizzato il 14 dicembre, dalle ore 15 alle 18, lo svolgimento del Service “Viva Sofia – due mani per la vita” richiesto dal Comune di Civitavecchia, l’Assessorato alla Scuola diretto da Simona Galizia e con il supporto prezioso dei volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia, presieduta da Roberto Petteruti.

Il corso si è svolto presso l’Asilo Nido I Bambini di Beslan e ha visto il coinvolgimento di docenti degli asili nido comunali e assistenti alle quali è stato consegnato a fine corso, un attestato di partecipazione da parte della CRI. E’ stato fatto comprendere ai corsisti che il “Viva Sofia” rappresenta uno stile di vita, per essere un aiuto efficace in caso di emergenza, ed è necessario per gestire al meglio l’aspetto psicologico dell’emergenza.

Oltre alle valide manovre di primo soccorso, il soccorritore deve gestire l’approccio emozionale. In tali situazioni tutti i presenti si devono sentire chiamati, e questo è fondamentale per una buona riuscita nell’intervento di soccorso.

L’emergenza si può verificare quando meno te lo aspetti e, per non restare inermi davanti ad una persona che sta perdendo la vita, ricordati che: due mani per non perdere la vita, a costo zero sono il più grande regalo che tu puoi donare!

Foto del Socio Lion Claudio Saladini.