"Viva Rai2!" e Fiorello salutano via Asiago. Il minisindaco: "Torni da noi, magari in periferia" • Terzo Binario News

La proposta di Torquati (Municipio XV): “Portare la trasmissione in uno dei nostri quartieri meno centrali potrebbe essere una buona idea per contribuire a dare spazio e voce a zone meno conosciute”

“Sul caso Fiorello, senza ovviamente entrare nel merito delle motivazioni per cui la sua trasmissione non andrà più in onda in Via Asiago nel quartiere Prati, il nostro territorio si mette a disposizione. Se effettivamente, come oggi ha dichiarato sui social, il conduttore è in cerca di una nuova sede per andare in onda, lo ospiteremmo volentieri di nuovo nel nostro territorio, magari in periferia”. Così Daniele Torquati, presidente del Municipio XV.

“Portare una trasmissione come Viva Rai2! in uno dei nostri quartieri meno centrali potrebbe essere una buona idea per contribuire a dare spazio e voce a zone meno conosciute, che hanno spesso a che fare solo con disagi e criticità e che invece meritano la stessa attenzione dei quartieri più centrali. Portare in periferia la Cultura, l’intrattenimento, e perché no il divertimento, significa prendersi cura di queste zone con la stessa attenzione con cui si affrontano problemi e criticità di altro genere. Una cosa non esclude l’altra. Fiorello ci pensi, sarebbe una bella occasione per tutti”.

“Viva Rai2! non si farà mai più in via Asiago”: queste le parole di Rosario Fiorello in un video pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram. E ancora: “”Addirittura scrivono che la Rai sarebbe pronta a riconoscere un’ indennità, soldi, ai condomini di via Asiago. Credo che ci siano strumentalizzazioni”. Poi il chiarimento: “Siccome io devo fare il programma, chi meglio di me può dirvi come stanno le cose? Punto primo. Rinnovo le scuse per il danno, il fastidio arrecato. Non pensavamo che la trasmissione prendesse quella piega. Volevamo fare qualche balletto dentro il glass, poi il programma si è sviluppato fuori, con il pubblico che è arrivato da tutta Italia, ci è sfuggito un po’ di mano. Punto due, se si dovesse rifare Viva Rai2!, non si farà in via Asiago. Non si farà mai più in via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se non riusciremo a trovarla entro novembre Viva Rai2! sarà solo un bel ricordo… Ma noi contiamo di trovarla. Via Asiago ora può dormire sonni tranquilli”.