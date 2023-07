Via Duca degli Abruzzi resta fogna a cielo aperto di Ladispoli • Terzo Binario News

Ardita senza mezzi termini: “Palazzo Falcone sembra non essere più dalla parte del cittadino”

Questo è quello che fuoriusciva dalla fogna a cielo aperto che si trova in via Duca degli Abruzzi. Il problema era già stato sollevato nelle settimane scorse QUI e QUI.

Domenica, strade affollate di gente e la fogna che tracimava in strada generando una puzza insopportabile.

Uno dei commenti è stato: “Tipico di una cittadina che dovrebbe essere ‘turistica’ e invece c’è da vergognarsi. Scene che non si vedono neanche a New Delhi”.

Non solo: in un video, si vede come – nel malfunzionamento della fognatura – sia fuoriuscita della carta igienica, finita su un posteggio per disabili.

Anche l’ex consigliere Giovanni Ardita interviene sulla questione: “Questa situazione è dovuta all’assenza delle istituzioni, che se ne fregano anche di chi ha pagato il 300% di aumento delle bollette idriche ritrovandosi questo disservizio dell’ Acea. Quello che sorprende è il silenzio dell’ amministrazione comunale, che sembra non essere più dalla parte del cittadino”.