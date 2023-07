La Civitavecchia 2000 a Tedesco: “Numerosi problemi in via Fontanatetta” • Terzo Binario News

“in qualità di Vicepresidente dell’Associazione Civitavecchia 2000, un’organizzazione che si impegna per il benessere e lo sviluppo della nostra amata città di Civitavecchia.

Desidero porre la sua attenzione su diverse criticità presenti nella zona periferica nord, nello specifico in via Ugo Fontanatetta.

Prima di tutto, è urgente richiedere il rifacimento del manto stradale in questa zona.

La strada in questione, dall’altezza della chiesa parrocchiale fino al bar Mosconi, versa in uno stato di degrado avanzato, con numerose buche e irregolarità che compromettono la sicurezza e la percorribilità della via.

Tale situazione può causare danni ai veicoli e rappresenta un pericolo per gli automobilisti e i pedoni che la percorrono abitualmente.

Inoltre, desideriamo sollecitare una richiesta urgente alla Città Metropolitana di Roma in merito allo sfalcio dell’erba nelle caditoie e nelle cunette stradali lungo via Ugo Fontanatetta.

Attualmente, l’erba alta ostruisce il regolare deflusso delle acque piovane, creando ristagni d’acqua e possibili situazioni di pericolo per la circolazione stradale. Si richiede un intervento tempestivo per evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza della strada.

Infine, chiediamo un’urgente manutenzione del patrimonio arboreo presente lungo via Ugo Fontanatetta. Alcuni alberi presentano segni di malattia o di danneggiamento, potenzialmente rappresentando un rischio per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. Una corretta manutenzione e, se necessario, un intervento di potatura o rimozione degli alberi in cattivo stato di salute è fondamentale per garantire la sicurezza e la vivibilità della via.

La nostra Associazione si impegna a lavorare a stretto contatto con l’amministrazione comunale per il miglioramento costante delle infrastrutture e delle condizioni di vita dei cittadini di Civitavecchia. Riteniamo che risolvere le criticità sopra menzionate rappresenti un passo importante verso questo obiettivo.

La preghiamo di prendere in seria considerazione le nostre segnalazioni e di intraprendere le azioni necessarie per affrontare queste problematiche. Restiamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni o collaborare nell’individuazione di soluzioni adeguate”.

Alessandro Scotto

Presidente di Civitavecchia 2000

Manuel Gregori

Vicepresidente di Civitavecchia 2000