Violenza donne:in aeroporto Fiumicino maxi scritta "No" • Terzo Binario News

Su sfondo rosso al T1 messaggio Adr contro violenza su donne

“No” : contro la violenza sulle donne, è il messaggio forte, su sfondo rosso, che oggi Aeroporti di Fiumicino ha lanciato, al Terminal 1 partenze, sui maxi impianti digitali , e dove transitano migliaia di passeggeri. Un messaggio diffuso poi anche sui social. Nel messaggio compare anche #NoViolenceAgainstWomenche Adr, per tutto novembre, sta utilizzando nel suo logo ufficiale, tramutato nel colore rosso.

“Una parola, due lettere: NO : nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne – sottolinea Adr – abbiamo deciso di utilizzare la forza di questa parola per mostrare ancor più ai nostri passeggeri, alle nostre persone e comunità quale sia la nostra posizione, ribadendo il nostro impegno quotidiano nella lotta contro le disuguaglianze, le discriminazioni e ogni tipo di violenza. Oggi, e tutti i giorni, Aeroporti di Roma dice #NO”. “Il 25 novembre è una ricorrenza che consideriamo fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica e rinnovare il nostro impegno costante in quest’ambito – è aggiunto – Il messaggio #NoViolenceAgainstWomen deve essere un motto quotidiano, espresso attraverso parole e azioni concrete”. (ANSA).