L'ensable "Sax Around" domenica in concerto al Museo di Maccarese • Terzo Binario News

Domenica 27 novembre alle ore 17:30 il Museo el Saxofono ospiterà il concerto di una formazione eclettica, accattivante, sorprendente: si tratta dell’Ensemble di Sassofoni Sax Around, nato inizialmente da esigenze didattiche e cresciuto nel tempo sia nel numero dei componenti che nell’abilità d’esecuzione, tanto dall’allargare il proprio repertorio a molteplici brani sempre più complessi e interessanti.

Formatosi inizialmente dalla collaborazione del M° Giovanni Luca Ciavatta e del M° Valeria Blasetti con giovanissimi ragazzi di talento, è stato alimentato nel corso del tempo dalla passione e dalla determinazione a riprodurre un’intera formazione di big band, utilizzando solo ed esclusivamente sax soprani, contralti, tenori, baritoni ed una batteria. La dedizione al bello ed alla valorizzazione delle potenzialità di ognuno dei componenti permette lo scaturire di unità ed espressione artistica, il cui risultato è una perfetta combinazione tra la pastosità degli archi e la potenza degli ottoni, che evidenzia la capacità di raggiungere una varietà di sfumature, un’ espressività e una duttilità fuori dal comune.



L’ensemble, che ha già all’attivo moltissimi concerti e premi in concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali il Concorso Urania 2016 e il Concorso Internazionale Città di Tarquinia 2017, ha inciso il primo CD “SaxTime” che contiene un piccolo assaggio delle più significative composizioni solitamente eseguite in concerto ed è dedicato alla memoria di una giovane musicista della formazione, Elena P., scomparsa prematuramente.

La più recente produzione discografica, dal titolo “L’Aquila riSuona – Terre, Moti e VibrAzioni dell’Anima”, che verrà presentata al Museo del Saxofono, è stata invece realizzata grazie al contributo economico della BCC di Roma – Filiale di Paganica che ha creduto in tale progetto legato alla cultura ed alla valorizzazione del territorio. Si tratta infatti di un progetto legato ad una manifestazione itinerante nei luoghi restituiti alla città di alto interesse culturale e simbolico, pensata per valorizzare i giovani talenti.

Il programma offerto in questo ambito dal Sax Around Ensemble affronta stili differenti per abbracciare i gusti di ogni genere di pubblico: dal barocco al Jazz, dalle colonne sonore al pop, dalla musica classica al rock. Le trascrizioni e gli adattamenti, tutte realizzati appositamente per questa formazione dal M° Ciavatta, valorizzano le potenzialità espressive di questo inusuale organico ed hanno ricevuto nel 2018 a Città di Castello il premio per i migliori arrangiamenti.

L’evento prevede solo il costo del biglietto d’ingresso al Museo, € 7,00.