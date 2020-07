Acquedotto Alessandrino: rimozione rifiuti da parte del gruppo Retake, trovate siringhe - Terzo Binario News

“Riportare dignità al nostro Acquedotto”. Con queste intenzioni lunedì 20 luglio i volontari del Gruppo Retake Centocelle-Collatino si sono dati appuntamento in via dei Pioppi, all’incrocio con via delle Mimose.

“Ci siamo distribuiti un po’ nel tratto dell’Acquedotto a salire, fino a via delle Azalee, raccogliendo la sporcizia con le pinze raccogli rifiuti. Altri invece, sono andati verso gli archi della Togliatti, per cercare di togliere l’erba”.

“Abbiamo potuto constatare che, dove è intervenuto il Servizio Giardini, la situazione è sicuramente migliorata ma non si può considerare ancora accettabile, dato che abbiamo trovato e segnalato alle autorità la presenza di quattro siringhe usate”.

“Solleciteremo tutte le autorità di dovere per far proseguire lo sfalcio e la pulizia del tratto. A settembre, noi di Retake, ci organizzeremo con altre giornate di pulizia. Nel frattempo confidiamo nella cura e rispetto di tutti per il decoro dell Acquedotto, bene comune di noi di Centocelle e non solo”.