Violenta lite a Stazione Termini, interviene la Polizia Locale: arrestato un 27enne • Terzo Binario News

Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i servizi di controllo nei pressi della stazione Termini, ha arrestato un uomo di 27 anni durante una lite su strada. Gli agenti del I Gruppo Centro Storico sono intervenuti in via Gioberti per fermare un litigio tra due persone, dai toni piuttosto accesi, durante il quale una delle due accusava l’altra di averla derubata.

Il 27enne, alla vista degli agenti, ha tentato di divincolarsi colpendo uno degli operatori per sottrarsi ai controlli, ma è stato bloccato e arrestato con l’accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e furto aggravato. Oltreché per l’agente colpito , necessarie le cure mediche anche per la persona che si trovava con l’uomo tratto in arresto , un cittadino di nazionalità straniera di ventotto anni, che ha riportato alcune ferite, subite prima dell’arrivo della pattuglia.