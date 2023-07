Violenta da Clodia, la cavalla imbattibile del Palio di Siena, è di una scuderia di Anguillara • Terzo Binario News

Nella carriera di Provenzano corsa domenica scorsa, con Giovanni Atzeni detto Tittia ha conquistato il secondo Cencio, stavolta per la Selva

C’è una vincitrice del Palio di Siena di origine anguillarina.

Si tratta di Violenta da Clodia, cavalla dal manto baio, “di razza mezzosangue anglo-arabo a fondo inglese (con il 30,28% di sangue arabo), è nata nel 2013 dallo stallone Bonbon e dalla fattrice Dune D’Azur” (dalla pagine che su Wikipedia le hanno dedicato).

Ebbene per l’equina lacustre si tratta della seconda affermazione in piazza del Campo, dopo quella dell’agosto 2022 quando – sempre cavalcata da Giovanni Atzeni detto Tittia – vinse con i colori del Leocorno. Non solo: ottenne anche il record della piazza compiendo i tre giri in 1’12″66.

Domenica, sempre con Tittia ma vestendo i colori della Selva, ha persino fatto meglio, chiudendo in 1’12″39, record assoluto sul tufo da quando possono correre solo i cavalli di razza angloarabi sardi.

La scuderia Da Clodia porta in alto ancora una volta il nome di Anguillara.