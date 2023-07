Oliver è pronto per una famiglia che lo ami • Terzo Binario News

Oliver detto Holly è un maschio di taglia media contenuta e di di indole buona. È un po’ indipendente, con gli altri cani va a simpatia e con gli umani nessun problema anche se decide lui con chi relazionarsi ed aprirsi. Non ama essere toccato da dietro. Sa andare al guinzaglio senza nessun problema.

È castrato, non sporca in box.

Viene affidato in Lombardia come membro della famiglia. Per informazioni e adozione contattate

telefono: 3381658329 oppure 3339521373

mail : canilisaronno@gmail.com

Mandare un messaggio sms o WhatsApp di presentazione.

