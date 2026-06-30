Asilo abusivo scoperto da Roma Capitale a Monteverde • Terzo Binario News

Nell’ambito delle attività di vigilanza a tutela dei minori e della regolarità dei servizi educativi, gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale hanno accertato l’esercizio di un servizio educativo privo delle prescritte autorizzazioni.

L’intervento è stato effettuato alcuni giorni fa a seguito di una segnalazione riguardante un presunto servizio educativo abusivo all’interno di un locale situato nel quartiere Monteverde.

Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno riscontrato la presenza di 13 bambini, di età compresa tra i 2 e i 7 anni, impegnati in attività ludico-educative e affidati alla vigilanza di tre collaboratrici riconducibili a un’associazione.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che nei locali veniva svolto, a fronte del pagamento di un corrispettivo economico da parte delle famiglie, un servizio educativo rivolto sia a bambini in età da asilo nido sia a minori in età da scuola dell’infanzia.

Il personale presente non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione all’esercizio dell’attività. Per tale motivo, al responsabile è stata contestata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, con contestuale diffida all’immediata cessazione dell’attività abusivamente esercitata, poi eseguita.