Violate norme anti Covid: bevande somministrate in un bar e nel pub, attività sanzionate e chiuse per cinque giorni - Terzo Binario News

Due attività commerciali sanzionate e chiuse per cinque giorni per aver violato le normative per il contenimento epidemiologico da Covid19. È quanto accaduto ieri pomeriggio, dove i Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo hanno eseguito mirate verifiche presso bar e ristoranti.

All’esito delle attività, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar sulla Gianicolense, sorpreso, nonostante il divieto nei giorni prefestivi, mentre somministrava bevande a un avventore presente all’interno del locale.

Sanzionato anche il proprietario e gestore di un pub nei pressi di viale dei Colli Portuensi, dove i Carabinieri hanno accertato la presenza di due avventori che consumavano bevande all’interno del locale, oltre alla presenza di 13 persone – tutte identificate e sanzionate – assembrate nelle adiacenze dell’attività commerciale intente a consumare bevande e generi alimentari senza rispettare le distanze previste.

Per entrambi gli esercizi commerciali è stata applicata la sanzione amministrativa di 400 euro e la chiusura provvisoria per 5 giorni.