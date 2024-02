Vincono Borgo San Martino e Cerveteri Women, domenica di gioie per il calcio etrusco • Terzo Binario News

I gialloneri di Gabrielli asfaltano il Cesano, le etrusche di Lenzi sconfiggono 1 a 7 il Callions

Vincono Borgo San Martino e Cerveteri Women, domenica di gioie per il calcio etrusco

In una domenica priva della prima squadra del Città di Cerveteri, che ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario del Campionato di Promozione, a prendersi la scena nella giornata di ieri sono stati il Nuovo Borgo San Martino di Mister Gabrielli e il Cerveteri Women di Mister Lenzi.

Entrambe le compagini infatti hanno portato a casa i 3 punti: il Nuovo Borgo San Martino si è imposto con il risultato di 4 a 1 contro il Cesano. Una gara partita in salita, con gli ospiti che sono passati in vantaggio dopo pochi minuti ma che poi hanno visto un Nuovo Borgo San Martino “feroce” e spietato, capace di rimontare il risultato già al termine del primo tempo. Poi nel secondo tempo, tutto in discesa con due gol che hanno portato il risultato sul 4 a 1. In rete per i gialloneri, Tombesi, Giustini e Falco, autore di una doppietta.

IMG20240204154407

Con questi tre punti il Nuovo Borgo San Martino sale a 36 punti. Prossima gara, domenica 11 febbraio in trasferta contro il “Dopo Lavoro Football Club”. Rotondo 1 a 7 per il Cerveteri Women di Mister Lenzi, impegnato a Cori contro il Callions nell’ultima gara del Girone A del Campionato di Eccellenza Femminile. La gara si apre con un autogol del Callions. Poi nel secondo tempo le etrusche la fanno da padrone. In rete, Danesi, Testa, Silvestri, Rutili (doppietta) e nuovamente Testa. Ora per le ragazze di Lenzi, la testa vola subito ad un nuovo impegno, quello della Coppa Italia che nel girone le vedrà affrontare il Latina e la Romulea.

Come dicevamo in apertura, il weekend appena conclusosi era privo della gara del Città di Cerveteri maschile, che però domenica scenderà nuovamente in campo, tra le mura amiche del Campo Galli contro il Ronciglione dell’ex bomber Gianluca Toscano. Per i ragazzi di Caputo, l’imperativo è vincere.