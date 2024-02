Le migliori slot IGT da giocare nel 2024 • Terzo Binario News

Fra i tanti provider di giochi disponibili sul mercato, alcune aziende sanno distinguersi per release di particolare successo come IGT. Conosciuta anche come International Game Technology, la software house è stata fondata nel 1975 ed è cresciuta fino a diventare uno dei principali creatori di slot machine a livello mondiale. Questo fornitore ha introdotto una moltitudine di titoli, ciascuno ispirato a temi diversi ed alcuni di questi, sebbene siano usciti negli anni scorsi, sono stabilmente collocati nella top ten dei giochi più amati. Con questo in mente, andiamo a scoprire le migliori slot IGT da giocare nel 2024.

Princess of the Amazon

La Princess of the Amazon è un popolare titolo sia VLT che online che ha come tema l’antico Egitto e la figura di Cleopatra. Si caratterizza per una grafica accattivante con 5 rulli e 3 righe, una puntata minima di 1€ fino a 500€. Il suo RTP è del 96,14% con volatilità medio-alta. Tra i simboli troviamo Cleopatra, che è anche il simbolo Wild, lo scarabeo, l’occhio magico, le carte da Poker stilizzate, mentre lo Scatter è rappresentato dalla Sfinge.

Cleopatra

Un’altra macchinetta online che ha per protagonista Cleopatra la regina d’Egitto. Il titolo è la versione digitale della famosa VLT di IGT ambientata nel regno della civiltà del Nilo, con protagonista l’affascinante sovrana. Si compone di 5 rulli, 3 righe e 20 linee di pagamento selezionabili. I simboli principali sono il Wild che raddoppia le vincite e sostituisce gli altri simboli, e lo Scatter che paga ovunque e attiva 15 giri gratis con moltiplicatore 3X se ne appaiono almeno 3.

The Big Easy

The Big Easy è una delle slot più famose e apprezzate in Italia. Originariamente è stata creata come gioco per le sale VLT, per poi essere convertita anche in versione online. Il titolo si caratterizza per la sua tematica jazz, con grafiche e musiche che richiamano l’atmosfera di New Orleans. Tra i simboli troviamo icone legate alla musica jazz come trombe, sax, note musicali: gioca ora alla slot demo the Big Easy, per scoprire le 20 linee di pagamento e le diverse funzionalità come i free spins e moltiplicatori fino a 10x. Il grande successo di questa release ha dato origine al sequel The Big Easy 2 slot gratis.

Sphinx

Sphinx è una classica slot a tema antico Egitto, originariamente creata dalla società Atronic come slot da bar e in seguito convertita in versione online dalla IGT. Si caratterizza per la sua semplicità e per il classico sound da cabinato. Presenta un layout di 3×5 con 9 linee di pagamento fisse. Tra i simboli troviamo il faraone, la piramide, gli amuleti egizi e il simbolo Wild rappresentato dalla testa di un sarcofago.

The Wild Life

La Wild Life è una slot machine online dal tema safari africano dove i protagonisti sono gli animali della savana come leoni, elefanti e zebre. Ha 5 rulli, 3 righe e 10 linee di pagamento, con una grafica di buona qualità. Il simbolo Wild è il leone che si espande su tutto il rullo, mentre lo Scatter è il simbolo Africa e attiva da 10 a 20 giri gratuiti se ne appaiono 3, 4 o 5 rispettivamente.

Considerazioni finali

Analizzando le migliori slot IGT da giocare nel 2024, abbiamo appurato che il provider continua a confermarsi anno dopo anno come uno dei leader nel settore del gambling, con macchinette di grande richiamo e dal successo assicurato. La software house, da sempre, punta su titoli dalla grafica accattivante, colonne sonore coinvolgenti e tematiche interessanti, il tutto impreziosito da generosi bonus game e free spins. The Big Easy, Princess of the Amazon, Sphinx, The Wild Life e Cleopatra sono solo alcuni esempi delle tante release targate IGT che sono entrate a pieno titolo fra le preferite degli scommettitori con la loro qualità. Giochi dalla personalità definita, ognuno con caratteristiche uniche in grado di soddisfare i gusti più diversi.

Che scegliate ambientazioni musicali come in The Big Easy, scenari esotici come nella Princess of the Amazon o la classica tematica egizia della Cleopatra, il 2024 sarà ancora una volta all’insegna del puro intrattenimento.