Vigne Nuove: lite tra due condomini finisce a sassate - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una lite tra due condomini – scaturita per motivi da accertare – terminata con lancio di oggetti, a quanto pare pietre. Le pattuglie dei commissariati San Basilio e Porta Pia, oltre all’equipaggio del Reparto Volanti, sono intervenute mercoledì 22 luglio – alle 10,40 – in via Federica Maria Poggioli, zona Vigne Nuove.

Da una prima ricostruzione, tra i due è nata una discussione animata divampata con il lancio di sassi. Entrambi, una volta tornata la situazione alla normalità, hanno rinunciato alle cure mediche.

Forto Facebook Gruppo Reporter Montesacro