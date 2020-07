Bracciano: macchina elettrica per trasporto anziani nel centro storico - Terzo Binario News

Da oggi è attivo il servizio dedicato esclusivamente agli anziani e persone con difficoltà motorie che devono raggiungere il centro storico. Si tratta di una macchinetta elettrica a disposizione per il trasporto che va dai parcheggi dedicati ai residenti vicino piazza della Praterina fino all’interno del centro. Il servizio, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20, funziona a chiamata, vale a dire che chi ha difficoltà di spostamento potrà prenotare la chiamata ai numeri 338 6817682 / 393 8190996. Ovviamente prenotando per tempo, non ci saranno lunghi tempi di attesa. Questo quanto riportato da una nota del Comune di Bracciano.

Si tratta di un investimento che il Comune ha voluto affrontare per evitare disagi a chi ha difficoltà di movimento. “Bracciano centro – ha detto il Sindaco Armando Tondinelli – di recente è diventato isola pedonale, un cambiamento importante per i residenti del centro che però beneficeranno insieme a tutta la cittadinanza di una migliore qualità di vita e dell’aria, nonché di vivibilità della nostra Bracciano”.

“Ci auguriamo che questo servizio dedicato a persone con difficoltà motorie e anziani serva ad aiutare ulteriormente i cittadini di Bracciano durante questo delicato passaggio in una nuova dimensione di fruibilità del centro storico”.