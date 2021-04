Videosorveglianza installata a Tolfa - Terzo Binario News

Importanti novità a Tolfa sul fronte della sicurezza e della viabilità.

In questo ultimo mese, infatti, il Comune ha iniziato un lavoro di attivazione di nuove telecamere e di ammodernamento del sistema di videosorveglianza.

L’impianto, realizzato circa una decina di anni fa, necessitava di un adeguamento e di una revisione delle apparecchiature. Si è proceduto in primis a mettere in registrazione alcune telecamere che erano state acquistate da qualche tempo, ma che mancavano di una logistica che le potesse mettere in rete. Il secondo passo, in questi giorni, è la verifica di tutti gli impianti che negli ultimi tempi avevano mostrato carenze e difficoltà nel registrare, rinnovando le parti di apparecchiature che hanno problemi.

Il sistema consta oggi di 21 telecamere che controllano le entrate di tutto il paese e della frazione di Santa Severa nonché alcuni punti strategici dell’agglomerato urbano. Esiste poi naturalmente un apparato video che contestualizza tutte le immagini. La centrale di controllo si trova all’interno del municipio.

La rete video è importante per il monitoraggio sia di attività illecite, che vanno dall’abbandono indiscriminato di rifiuti ai furti in appartamenti, sia di infrazioni stradali da parte di automobilisti che spingono un po’ troppo sull’acceleratore percorrendo vie residenziali meno centrali.

Come spiega il sindaco Luigi Landi “l’amministrazione è risultata ammessa a una graduatoria di finanziamenti nell’ambito di un bando del Ministero dell’Interno per l’implementazione del sistema di videosorveglianza che si spera possa essere sviluppato nel prossimo futuro”. “Si sta lavorando anche – conclude il primo cittadino tolfetano – per la realizzazione di un ponte di telecomunicazione radio di protezione civile”.