Videomarketing e project management, Cna Sostenibile ha formato 32 specializzati - Terzo Binario News

Saper creare video efficaci nel marketing? Fatto. Individuare fonti di finanziamento e redigere un progetto, in particolare – ma non solo – nell’audiovisivo? Fatto anche quello. Sono gli ultimi due corsi di CNA Sostenibile, appena conclusi, che hanno formato 16 figure specializzate in ognuno dei due settori, dopo una full immersion di due mesi e mezzo e 160 ore di studio tra aule, laboratori e attrezzi del mestiere. Tutti i 32 hanno seguito con entusiasmo e ottenuto l’attestato di frequenza.

Video marketing e crossmedialità: hanno partecipato 10 donne e 6 uomini. Scopo del corso, quello di formare figure professionali specializzate nell’ideazione, la realizzazione e la diffusione di prodotti video e crossmediali. Hanno studiato elementi di economia, analizzato il mercato di riferimento, tecnica della ripresa video e audio, approccio al montaggio e altro ancora. Ora sono in grado di individuare le nicchie di mercato migliori e posizionarsi nelle stesse con un prodotto d’impatto.

I partecipanti al corso di project management, nell’altra foto quelli del videomarketing

Oltre alle 160 ore, per loro anche una masterclass di specializzazione e approfondimento della durata di 6 ore su “I mercati esteri come obiettivo di business”, con l’occhio dunque rivolto all’internazionalizzazione. Dopo esercitazioni, simulazioni e prova finale, alcuni hanno deciso di sfruttare le conoscenze acquisite come liberi professionisti: c’è anche infatti chi lavora nella consulenza d’immagine e chi a supporto di imprese come social media manager.

Project management e fund raising per l’innovazione e l’internazionalizzazione: qui, invece, hanno seguito le lezioni 7 donne e 9 uomini. In questo caso, l’obiettivo era formare figure in grado di individuare finanziamenti, pubblici o privati, redigere un progetto e gestirlo. In particolare nell’audiovisivo, ma questo non impedisce di applicare lo stesso metodo in altri campi, ovvero elaborare progetti che tengano conto di risorse umane, logistiche, strutturali, economico-finanziarie.

Per riuscirci, hanno approfondito temi come tecniche di analisi di scenario, norme su appalti e forniture, fundraising, budget di progetto e stima del fabbisogno finanziario. Anche qui, poi, è arrivata la masterclass di specializzazione, su “Innovazione tecnologica come strategia competitiva”.

Entrambi i corsi, rivolti a disoccupati e gratuiti, sono stati cofinanziati dall’Unione Europea (Por Fse 2014-2020).

Info sui progetti formativi di CNA Sostenibile: telefono 0761.1768327, presso la sede di Viterbo (in via dell’Industria snc – zona Poggino).