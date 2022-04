Trasversale Orte-Civitavecchia, Porrello (M5S): "Avanti tutta sul tracciato viola" - Terzo Binario News

Trasversale Orte – Civitravecchia, fnalmente dei passi in avanti. L’inizio dell’iter che porterà agli espropri per il completamento dell’infrastruttura, strategica per collegare il nostro territorio con il centro e nord Italia, è da accogliere come una buona notizia.

Così come altrettanto buona notizia è l’aver preso in considerazione il tracciato viola, dopo che per troppo tempo ci si è intestarditi su un tracciato, quello verde, palesemente inattuabile viste le varie sentenze dei vari tribunali che di volta in volta sono stati chiamati ad esprimere un autorevole giudizio.

Auspico quindi che il lavoro del commissario Coppa proceda spedito e senza intoppi, e qualora si riscontrassero delle criticità da risolvere mi auguro che l’atteggiamento sia diverso rispetto a quanto attuato in passato: con il buon senso ed il ragionamento sono confidente che eventuali difficoltà si potranno superare.

Civitavecchia ed il suo territorio necessitano il completamento della trasversale ed è che bene che la politica lavori compatta in questa direzione per non perdere ulteriore tempo prezioso.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.