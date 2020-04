Via Taurano, aggredisce e minaccia di morte la madre - Terzo Binario News

Una 54enne, minacciata dal figlio, ha telefonato al 112 chiedendo aiuto. E’ accaduto stanotte in via Taurano. La donna ha raccontato che il figlio, R.L., romano di 23 anni con precedenti, l’aveva aggredita e minacciata di morte pretendendo denaro. Inoltre, malgrado fosse sprovvisto di patente di guida, le aveva chiesto le chiavi dell’autovettura per andare ad acquistare lo stupefacente.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, che hanno trovato la donna spaventata ed in evidente stato di agitazione.

A quel punto, la vittima, spaventata dal comportamento aggressivo del figlio e preoccupata che lo stesso potesse aggredire anche le persone presenti in casa, tra cui la nipotina di 7 anni, lo aveva assecondato lasciandogli prendere le chiavi dell’auto con cui poi era uscito subito dopo.

Scattate immediatamente le ricerche del ragazzo, una pattuglia è riuscita a rintracciarlo mentre si trovava nelle vicinanze della sua abitazione. Fermato, il giovane ha iniziato a dare in escandescenza ma è stato bloccato .

Gli accertamenti successivi hanno evidenziato altri interventi delle Forze dell’Ordine a casa del giovane per i suoi comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari. Episodi purtroppo mai formalmente denunciati per timore di ritorsioni da parte dello stesso. Arrestato, R.L. dovrà rispondere di maltrattamenti ed estorsione. Nei suoi confronti inoltre, è stata notificata anche la sanzione amministrativa per guida senza patente.