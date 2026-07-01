Al via il “Piano Asfalti 2026” del Comune di Cerveteri, l’Assessore Luchetti: “Lavori per 950mila euro” • Terzo Binario News

Nel dettaglio, le strade interessate sono via Todi, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia a Cerenova, via Montegrappa, via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli a Cerveteri centro oltre ad un lungo tratto di via di San Paolo, dall’intersezione con via del Boietto al bivio con via del Ferraccio

Prende il via il “Piano Asfalti 2026” del Comune di Cerveteri. Nei giorni scorsi l’Ufficio Opere Pubbliche ha ufficialmente affidato l’appalto e proceduto alla stipula del contratto per i lavori di rifacimento del manto stradale di numerose reti viarie di Cerenova e Cerveteri capoluogo: cantieri dal valore di 950mila euro, che seguono i lavori eseguiti lo scorso anno e sui quali fu investita analoga cifra.

Nel dettaglio, le strade interessate sono via Todi, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia a Cerenova, via Montegrappa, il primo tratto di via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli a Cerveteri centro oltre ad un lungo tratto di via di San Paolo, dall’intersezione con via del Boietto al bivio con via del Ferraccio.

“Dopo i lavori dello scorso anno siamo pronti a partire con un nuovo maxi-cantiere stradale – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche – un’opera importante, sulla quale la nostra Amministrazione ed in particolar modo io con il mio assessorato abbiamo scelto di investire in maniera forte e importante. Alcune strade necessitavano di un intervento con estrema urgenza, non più rimandabile. Comprendo come ce ne siano altrettante che necessitino di un rifacimento: con l’Amministrazione ed in particolar modo con i funzionari dell’ufficio Opere Pubbliche stiamo lavorando affinché l’elenco di strade oggetto di interventi sia sempre in continuo aggiornamento. Ringrazio con l’occasione il Geometra Federico Feriozzi, che svolge sempre un lavoro fondamentale e tutto il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche”.

“In queste settimane appena trascorse inoltre – aggiunge Matteo Luchetti – abbiamo visto numerosi interventi di ripristino del manto stradale a seguito degli scavi effettuati da E-Distribuzione. Lavori svolti direttamente dalla società di servizi che al Comune non sono costati neppure un centesimo: un elemento che ci tengo a sottolineare perché si tratta di vere opere pubbliche di cui oggi la città può beneficiare senza alcun esborso economico, grazie al pieno rispetto del Regolamento sugli Scavi del nostro Comune, approvato proprio dal nostro Comune. Credo che una buona Amministrazione dipenda anche da questo, dal saper far rispettare le regole. Rinnovo i ringraziamenti al personale dell’ufficio opere pubbliche e con l’occasione invito la cittadinanza tutta a rispettare i cartelli di divieto di sosta che man mano che si svilupperanno i lavori verranno apposti lungo le strade interessate dalle attività di riasfaltatura”.

“Soprattutto per quanto riguarda via Perusia – conclude Luchetti – area di grande importanza per i tantissimi pendolari della nostra città, faremo in modo di ridurre al minimo ogni disagio e i periodi di sosta vietata”.