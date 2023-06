Ardita: “Fogna a cielo aperto in via Duca degli Abruzzi a Ladispoli” • Terzo Binario News

“Sono mesi che questa fogna getta liquami e cattivi odori. Insorgono e protestano i residenti e commercianti di via Duca degli Abruzzi.

Abbiamo invitato tutte le istituzioni – racconta Andrea, residente adiacente alla fogna che getta come un fiume merda e cattivi odori tra il numero civico 194/196 della via – come si vede dalle fotografie la fogna che sfocia nella strada arriva a raggiungere e allagando un posteggio per disabili dove spesso scende una persona con problemi motori.

Non ne possiamo più, abbiamo parlato con tutti e nessuno ci ascolta, ci siamo chiesti che fine ha fatto il guerriero della destra Ardita che proprio qui davanti nella casa di Rossellini con l’intervento e l’aiuto della stampa e della tv locale si battè per far eleminare l’eternit presente in quantità notevoli nella casa di Rossellini”.

“L’ultima speranza è Ardita – esclama un residente – Andrea del forno insorge, qui il venerdì e il sabato con i turisti che si aggiungono ai residenti dalla fognatura esce di tutto liquami e cattivi odori, situazione igienica non sostenibile”.

“Sono lusingato – afferma il guerriero della destra – che la gente ancora mi cerchi, mi chiama, mi chiede ‘aiutaci a risolvere i problemi solo tu sposi le battaglie a favore del cittadino dei più deboli, avanti Ardita combatti le nostre ingiustizie’.

Devo dire che non ci ho pensato molto, il popolo mi chiama ed io non posso tirarmi indietro.

Eccomi sul posto ad ascoltare residenti e commercianti, stanchi dell’indifferenza di tutti, siamo pronti a dare battaglia perché non è giusto chiedere il 300% di aumento delle bollette dell’acqua e poi le fognature non funzionano, sono certo conclude Ardita che Acea e Comune si impegneranno a risolvere il problema d questa fognatura dimenticata con una voragine aperta che con gli scarichi fa fuoriuscire liquami dappertutto e lascia un cattivo odore per molte famiglie che hanno anche bambini piccoli che vivono nelle vicinanze di via Duca degli Abruzzi 194/196 uno scempio ed un degrado con problemi di igiene davanti alla casa di Rossellini, come si girasse conclude Ardita un nuovo film “Gotham City ride e la House di Rossellini piange”.

Giovanni Ardita Ex consigliere comunale Ladispoli