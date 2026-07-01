Si Ladispoli sul verde: "San Nicola lo gestisce, la città no" • Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi, ritoccando alcune immagini di Ladispoli con una versione più “verde”, è venuto fuori quello che temevamo!

La paura di non poter manutenere tutto quel verde, ha spaventato molti cittadini.

Perché, per qualche leggenda metropolitana e per giustificare l’incuria, risulta che siano in molti a credere che il Comune risparmi proprio sulla manutenzione del verde.

In realtà, dati alla mano, scopriamo che il comune, mensilmente, spenda decine di migliaia di euro per le aree verdi e per gli alberi, due voci distinte.

Contribuendo semestralmente alle spese del consorzio di Marina di San Nicola (50mila all’anno), scopriamo che per tenere tutto bello e ordinato come ci appare la frazione balneare, la spesa è di circa 100mila euro l’anno.

Rientrati a Ladispoli, tutto cambia e si trasforma.

Perché a Ladispoli, ci sono solo affidamenti diretti e manutenzione straordinaria, come se la natura fosse così imprevedibile da non sapere ogni quanto potare un albero o tagliare un prato.

Da molti anni, il verde pubblico è gestito così: senza un regolamento.

Così come manca un Registro degli Alberi, quando in passato sono stati tagliati alberi sani e trasformati in statuine dimenticate ormai nei giardinetti.

Stride il fatto che, proprio ora che si avvicinano le elezioni, e dopo quasi 10 anni di amministrazione Grando, sia stato emesso un bando per la gestione del verde pubblico.

Chi verrà dopo le elezioni, troverà un accordo, quando un accordo, precedentemente, non si è voluto fare.

Sono molte le spese straordinarie riportate nell’Albo pretorio e, tolte le comprensibili emergenze, ci sembra un modo troppo semplice di gestire le cose con soldi pubblici che vanno ad incrementare i costi di ogni singola manutenzione.

Rimane una cittadinanza all’oscuro di tutto e che deve ricorrere alle leggende popolari per giustificare l’incuria.

Porteremo avanti il progetto di una Ladispoli più verde: ci sono mezzi e risorse.

Basta avere il coraggio di volerlo”.

Alessandro Giovannetti – Sinistra Italiana Ladispoli