Saldi estivi a Civitavecchia, Confcommercio: "Si spenda sul territorio" • Terzo Binario News

Con l’avvio dei saldi estivi, previsto per sabato 4 luglio, Confcommercio Roma Litorale Nord rivolge un invito ai cittadini e ai visitatori a scegliere le attività commerciali del territorio, riconoscendo il valore del commercio di prossimità e il ruolo fondamentale che le imprese locali svolgono ogni giorno per l’economia e la vita delle nostre città.

I saldi rappresentano un’importante opportunità sia per i consumatori, che potranno acquistare prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi, sia per le imprese, chiamate ad affrontare un mercato sempre più competitivo, caratterizzato dalla crescita dell’e-commerce e dalla concorrenza delle grandi piattaforme internazionali.

Confcommercio Roma Litorale Nord ribadisce la necessità che il mercato operi secondo principi di equità, garantendo a tutti gli operatori le stesse regole, gli stessi obblighi e le medesime tutele. Solo attraverso una concorrenza realmente leale sarà possibile salvaguardare il tessuto commerciale delle nostre città e valorizzare le imprese che investono quotidianamente nel territorio, creando occupazione, servizi e sicurezza urbana.

“Invitiamo tutti a vivere i saldi come un’occasione per riscoprire i nostri negozi – dichiara il Presidente di Confcommercio Roma Litorale Nord, Graziano Luciani –. Dietro ogni vetrina ci sono imprenditori, famiglie e lavoratori che ogni giorno contribuiscono alla crescita economica e sociale delle nostre comunità. Acquistare nei negozi di vicinato significa ricevere professionalità, assistenza e qualità, ma soprattutto sostenere il futuro delle nostre città. È fondamentale continuare a lavorare affinché tutti gli operatori economici competano ad armi pari, nel rispetto delle stesse regole.”

Proprio per valorizzare ulteriormente il commercio cittadino durante le prime settimane dei saldi, Confcommercio Roma Litorale Nord ha inoltre lavorato per sostenere, attraverso il patrocinio morale dell’Associazione, la manifestazione VinArte, in programma dal 16 al 19 luglio nel centro storico di Civitavecchia.

L’iniziativa proporrà, nelle ore mattutine, degustazioni di vino dedicate ai numerosi crocieristi che ogni giorno visitano la città, mentre nelle ore serali il centro storico si trasformerà in un percorso tra eccellenze enogastronomiche e arte, con degustazioni, esposizioni artistiche diffuse e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere cittadini e turisti. Un appuntamento che coniuga promozione del territorio, cultura e sostegno alle attività commerciali, contribuendo ad aumentare l’attrattività del centro cittadino in un periodo strategico come quello dei saldi estivi.

Confcommercio Roma Litorale Nord augura buon lavoro a tutte le attività commerciali e invita cittadini e turisti a cogliere le opportunità offerte dai saldi, scegliendo di premiare il commercio locale, autentico motore di sviluppo, occupazione e vivibilità dei nostri centri urbani.

Cristiano Avolio

Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord

Responsabile Territoriale