Lupidi: “Contributi a fondo perduto della Regione, Cna in campo con 8 incontri per non far perdere nulla alle imprese” • Terzo Binario News

“La macchina della Cna di Viterbo e Civitavecchia non si ferma, neanche in estate. Proprio in questo periodo sono infatti aperti una serie di bandi e noi siamo pronti, ancora una volta, ad andare in giro per il territorio a illustrare tutte le opportunità in campo”. Valore artigiano, nuovo fondo piccolo credito, fondo di contrasto alla deindustrializzazione, ovvero i bandi della Regione Lazio, ma anche le novità appena introdotte da Eblart sul sostegno al reddito: ecco di cosa parla il segretario Attilio Lupidi. “Si tratta di un pacchetto importante, per questo abbiamo organizzato otto incontri in altrettanti Comuni per non far perdere nulla alle imprese”.

L’ultimo bando pubblicato riguarda il contrasto alla deindustrializzazione. Tradotto in termini economici, fino a 300mila euro a fondo perduto per le aziende del manifatturiero per l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica e beni (anche immateriali), opere murarie e opere impiantistiche e strumentali inerenti a specifici ambiti da realizzarsi nella sede dell’attività. Le domande possono essere presentate dal 31 agosto.

È però aperto anche Valore artigiano, con una dotazione di 9 milioni, 2,4 dei quali a fondo perduto, per gli investimenti in innovazione, l’ammodernamento e la transizione digitale e ambientale, per un massimo del 60% della spesa e un tetto di 12mila euro. Le domande potranno essere presentate dal 21 luglio al 28 ottobre 2026, mentre il formulario sarà disponibile dal 7 luglio; poi c’è la parte artigianato del Nuovo Fondo Piccolo Credito, su cui sono disponibili circa 6 milioni di euro: questi saranno utili ad agevolare l’accesso al credito. Apertura prevista da settembre.

Infine tutti i sostegni al reddito garantiti dall’Ente bilaterale del Lazio per l’artigianato, che toccano imprese, lavoratori e famiglie, la cui gamma quest’anno è stata ampliata in maniera importante.

“Tanti motivi per partecipare a questi incontri – conclude Lupidi – che rappresentano un aiuto fondamentale. Noi continuiamo la nostra opera di informazione a 360 gradi, in modo che tutte le imprese abbiamo il quadro completo delle opportunità e ognuna possa decidere quale fa al caso suo”.

Per prenotare la propria presenza è necessario compilare il form a questo link: https://forms.gle/ 6aJb4J87dPAKXFcUA .

Questo il programma degli incontri, che avranno tutti inizio alle ore 18.

Mercoledì 8 luglio Viterbo, sede Cna Sostenibile, via dell’Industria snc

Martedì 14 luglio Civita Castellana, sede Cna, viale Fiume Treia (Loc. Pizzo Garofalo)

Mercoledì 15 luglio Civitavecchia, sede Cna, via P.Togliatti 7

Giovedì 16 luglio Montalto di Castro, sala riunioni Biblioteca comunale, via Tirrenia

Venerdì 17 luglio Canino, sede Cna, via della Pace

Martedì 21 luglio Tarquinia, sala del consiglio comunale

Mercoledì 22 luglio Soriano nel Cimino, sede Cna, viale Vittorio Emanuele III 27

Giovedì 23 luglio Acquapendente, biblioteca comunale, via Cantorrivo 13.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Cna allo 0761.2291.