Il maltempo non ha fatto sconti nella Capitale. Il nubifragio di mercoledì 23 settembre ha provocato l’allagamento di diverse strade.

Tanto lavoro per Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione Civile. A tal proposito, i volontari di Castel di Guido sono intervenuti in via Cornelia, dove l’acqua aveva invaso un garage.