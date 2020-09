Nubifragio a Roma: strade allagate, chiuse stazioni metro - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Maltempo a Roma. Una bomba d’acqua ha colpito la Capitale nella serata di mercoledì 23 settembre. Decine di interventi, in poco più di un’ora, da parte della pattuglie della Polizia Locale a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla Città Eterna. Diverse le zone colpite: via della Storta, Ponte Salario, via dei Campi Flegrei, Via Cornelia, via Pacinotti.

Sono state registrate anche cadute di rami, in particolar modo in via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all’altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia, fronte GRA.

“Stasera nuovo diluvio e forti raffiche di vento a Roma” ha commentato Valerio Garipoli, già capogruppo FdI nel Municipio XI, che in merito alla zona del Portuense ha aggiunto: “Inviata una nota alla UO Gruppo XI Marconi Polizia Locale, Vigili del fuoco e Protezione Civile per un intervento sul sistema fognante e messa in sicurezza e viabilità. E poi: “Nella prossima consiliatura municipale servirà programmare a Bilancio – prima e meglio – con gli uffici e Dipartimento gli interventi sul sistema fognante: dallo spurgo delle caditoie alla pulizia dei tombini sino alla raccolta del fogliame, aghi e detriti che possano ostruire il fluire dell’acqua piovana o quella proveniente dal lavaggio delle strade. Serve migliorare il sistema di drenaggio urbano funzionale ad intercettare le acque meteoriche”.

“Esco a fare due passi.Con questa pioggia ?Ma no due gocce” ha detto invece Julian Colabello, consigliere Pd nel Municipio XIV.

Allagamenti si sono verificati pure altezza ponte di via D’Amico, a San Paolo, a piazzale Ostiense, in via Tuscolana e sulla circonvallazione Gianicolense.

“Isolati i telefoni della ProCiv”

“Mentre diverse zone della città di Roma sono completamente allagate, i cittadini non riescono a contattare la protezione civile di Roma Capitale. I telefoni risultano isolati”. Questa la denuncia di Federico Rocca, membro dell’esecutivo Romano di Fratelli d’Italia.

“È mai possibile che la sala operativa della Capitale d’Italia vada in tilt durante un maltempo, quando dovrebbe essere il luogo deputato alle gestione delle emergenze. L’ennesimo esempio della disorganizzazione dell’amministrazione a 5 Stelle”.

Metro A: circolazione interrotta, difficoltà per i tram

Nel novero non sono mancati i disagi legati ai trasporti. Circolazione interrotta sulla Metro A tra Ottaviano e Battistini per guasto elettrico: per sopperire alle criticità sono stati attivati servizi bus navetta.

Come riportato da Muoversi a Roma, sono state chiuse le stazioni metro Vittorio Emanuele, Manzoni, San Giovanni, Colli Albani. In più, c’è stata l’interruzione nella tratta Cornelia <-> Battistini.

Per quanto concerne i tram, parziale interruzione della linea 3. La linea bus 83 momentaneamente non è attiva per guasto. Per le linee 146, 546, 985, 889, 907 e 993, rallentamenti e fermi a vista, causa allagamenti in via Boccea e via Cornelia.

Sulla Roma-Lido, invece, interruzione tra Acilia e Piramide in entrambe le direzioni a causa di un ramo di un albero presente sulla rete elettrica. Attivati bus navetta per Eur Magliana-Acilia, in ambedue le direzioni.

Auto nel tombino

“Una vettura è rimasta incastrata su un tombino aperto in via Antonio Silvani altezza Prati Fiscali. Tombino probabilmente saltato per le forti piogge” è quanto denunciato sul gruppo Facebook Reporter Montesacro.