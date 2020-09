San Lorenzo: portone del palazzo chiuso a oltranza "per la sicurezza dei condomini" - Terzo Binario News

Il cancello chiuso “anche in orario di portineria”. Succede a San Lorenzo, in una delle palazzine dello storico quartiere. Una decisione presa, come si legge, “per questioni legate alla sicurezza dei condomini”.

“Queste cose non devono accadere” ha commentato Rino Fabiano, assessore del Municipio II. “Un portone si è addirittura barricato”.

“Ma come si permettono la sindaca e il prefetto di scaricare questa situazioni sui nostri cittadini ? Sono arrabbiato. Sì, siamo arrabbiati” ha insistito Fabiano, che ha aggiunto: “Questa situazione rischia di alimentare una guerra tra poveri”.

Nella giornata odierna lo stesso Fabiano – insieme alla minisindaca Francesca Del Bello e all’assessore locale alle Politiche sociali, Carla Fermariello – ha detto: “La sindaca Raggi, dopo aver fatto propaganda sulla pelle dei più deboli, non si preoccupa neppure di individuare luoghi di accoglienza adeguati all’emergenza sociale che ha creato e si disinteressa completamente dei luoghi sgomberati, trasformati in discariche a cielo aperto, alla mercé di roghi tossici e nuovi insediamenti”.