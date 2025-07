Via Cesare Beccaria a Civitavecchia inverte il senso di marcia • Terzo Binario News

Dal 4 luglio si andrà da viale Europa verso la Mediana

Via Cesare Beccaria a Civitavecchia è una stradina abbastanza anonima che collega la Mediana – lì via Martiri delle Fosse Ardeatine – con viale Europa.

Con l’Ordinanza Dirigenziale n. 284 del 26 giugno 2025, il Pincio fa sapere che è stata disposta l’inversione del senso di marcia in via Cesare Beccaria, che da venerdì 4 luglio 2025 sarà percorribile esclusivamente in direzione Roma–Grosseto.

Era dal 12 gennaio 1994 che si percorreva dalla Mediana verso viale Europa ma ora si passa al senso di marcia inverso.

In realtà potrebbe alleggerire il peso del traffico che grava sulla rotatoria fra viale Europa-viale Matteotti e la Mediana stessa consentendo un’immissione facile lungo lo steso senso di marcia in direzione nord.