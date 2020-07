Via Cattaro: shopping gratis nel negozio - Terzo Binario News

M.M., queste le sue iniziali, si aggirava con fare ambiguo tra le corsie di un negozio di abbigliamento, prendeva diversi capi ed entrava nei camerini. Non solo: dopo aver tolto l’antitaccheggio con una pinza di piccole dimensioni, li nascondeva all’interno di una busta e oltrepassava le barriere senza però passare dalle casse. È successo in via Cattaro, quartiere Trieste.

I movimenti hanno insospettito l’addetto alla sicurezza: dopo aver verificato che nel camerino non ci fosse nulla, lo ha fermato per un controllo e ha chiesto di mostrargli lo scontrino della merce acquistata, ma questi ha negato di aver fatto acquisti.

Avvisata la Centrale operativa della Questura, sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Salario Parioli che lo hanno controllato: all’interno della busta hanno rinvenuto la merce “prelevata”.

Preso in consegna e portato negli Uffici del commissariato per la redazione degli atti, il 58enne con precedenti di polizia anche specifici, dopo essere stato foto segnalato, è stato arrestato per furto aggravato e messo ai domiciliari presso la sua residenza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della direttissima.