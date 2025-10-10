Via alla serie B, la Futsal Civitavecchia ospita il Villaspeciosa a Santa Marinella • Terzo Binario News

Dopo l’”assaggio” avuto con la Coppa Divisione, a Santa Marinella la Futsal Civitavecchia inizia a fare sul serio.

Inizia oggi infatti il girone E di serie B nel quale i nerazzurri riprendono esattamente da dove avevano finito ovvero dal quintetto sardo del Villaspeciosa. Fischio di inizio alle 14.30.

Come avvenuto in Coppa, il campo di casa per la compagine civitavecchiese è diventato il PalaDeAngelis nella Perla.

La sede naturale sarebbe il PalaInsolera di Civitavecchia dove però sussiste il problema della capienza di pubblico. Nell’impianto di via Barbaranelli giocherà l’Under 21 la domenica mattina, con cento spettatori ammessi in tribuna. «Troppo pochi per la Prima Squadra – afferma il presidente del sodalizio Elso De Fazi – che posta al campo un numero di persone quattro volte tanto mentre per la nostra giovanile principale vanno bene. Se in futuro la capienza venisse allargata allora si potrebbe pensare di tornare nel palasport civitavecchiese. Per adesso a Santa Marinella posso dire che siamo stati accolti benissimo». Infatti la speranza è di riempire la tribuna così come è successo con i viterbesi dell’Active Network in Coppa. L’altra partita ufficiale i nerazzurri l’hanno disputata al PalaToLive contro la Roma C5 e anche in questo caso è arrivata una sconfitta.

Tornando all’attualità, mister Vincenzo Di Gabriele sarà privo di tre pezzi importanti per questo avvio: intanto gli squalificati ovvero capitan Jacopo Santomassimo e Cristian Trappolini; poi starà fermo almeno un mese Lorenzo Pietrantozzi, che ha accusato uno stiramento. Tuttavia, non c’è niente di più importante che iniziare la stagione con un successo specie per vendicare la sconfitta ai rigori dei play-off nazionali di giugno. Infatti il quintetto della città metropolitana cagliaritana vinse con i tiri dal dischetto lo spareggio che avrebbe portato al minigirone che avrebbe assegnato il titolo di C1 nazionale. Una delusione davanti al pubblico amico che si vuole cancellare con l’approdo nella categoria superiore.