Via al tavolo tecnico dello sviluppo per Civitavecchia • Terzo Binario News

«Abbiamo istituito con il Comune di Civitavecchia un tavolo tecnico permanente che si riunirà venerdì 20 febbraio in Regione.

L’obiettivo è verificare la disponibilità delle aree per l’attrazione di nuovi investimenti, attivare pienamente la Zona Logistica Semplificata e valutare i progetti di riconversione industriale», ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, nominata Commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, al termine di una giornata di incontri sul territorio con istituzioni e parti sociali.

Invitalia affiancherà il tavolo occupandosi della istruttoria e valutazione dei 52 progetti presentati nell’ambito della manifestazione di interesse, con l’obiettivo di valorizzare gli investimenti più solidi, innovativi e sostenibili, tenendo conto dell’impatto occupazionale e della coerenza con gli obiettivi di transizione energetica.

«Il ruolo del Commissario di Governo è quello di accelerare le procedure e coordinare il sistema – ha aggiunto Angelilli – ogni fase del percorso sarà condivisa con le istituzioni, le parti sociali e il mondo produttivo».

È strategico attivare sul territorio la Zona logistica semplificata: Civitavecchia è uno dei primi quattro comuni nella ZLS del Lazio per estensione territoriale delle aree agevolate. Si trova dunque in una condizione di vantaggio ponendosi come uno dei principali centri per lo sviluppo economico regionale. A tal proposito – ha concluso Roberta Angelilli – auspichiamo l’ingresso di Civitavecchia nel Consorzio Industriale del Lazio, strumento di semplificazione e di attrazione di opportunità anche finanziarie, anche a livello europeo. Sono disponibili 100 milioni di euro per le imprese con sede nei comuni aderenti al Consorzio, e 120 milioni di euro della BEI per investimenti nel Lazio. Civitavecchia si inserisce inoltre pienamente nelle strategie regionali per la Blue Economy e la logistica, insieme alla transizione energetica. Su questi ambiti lavorerà anche il nuovo Spazio Attivo di Lazio Innova, che fornirà servizi, anche di informazione, formazione e assistenza tecnica per le imprese».

A fianco del Commissario anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. «Stiamo portando avanti un documento di pianificazione strategica di sistema, di prossima approvazione, che consentirà tra l’altro di destinare all’uso industriale alcune aree del retroporto – ha dichiarato il presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa –. Un passaggio complesso, in cui il porto è coinvolto a pieno titolo e che può costituire una opportunità fondamentale per la reindustrializzazione di Civitavecchia, con ricadute positive per l’intero territorio regionale».